Karlı kış günlerinde "Van usulü beyzbol" oynayarak eğleniyorlar - Son Dakika

Karlı kış günlerinde "Van usulü beyzbol" oynayarak eğleniyorlar

25.01.2021 11:43

Van'ın Gevaş ilçesinde "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Şırnak ve Hakkari'de "topa garane"nin yanı sıra "guhşegi" ve "topa kılle" adıyla da bilinen beyzbol oyunu, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

Karla kaplı alanda 6'şarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun, nesilden nesile aktarılan ve yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor.

Gevaş ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan yaklaşık 1000 nüfuslu Göründü Mahallesi sakinleri de kış günlerinde boş zamanlarında dedelerinden öğrendikleri bu oyunu oynuyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden karlı tepedeki araziye çıkan mahalle sakinleri, eğlenceli anlara sahne olan oyunla günün yorgunluğunu atıyor.

"Geleneksel oyunlarımızı önemsiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Ercan Tubtemur, AA muhabirine, geleneksel hale getiren oyunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Önceki yıllarda dedelerinin hayvan kılından hazırladıkları topla bu oyunu oynadıklarını anlatan Tubtemur, şöyle konuştu:

"Artık oyunu oynarken tenis topu kullanıyoruz. Önceden eğlenceli zaman geçirmek isteyen köylüler bu oyunu oynardı. Bölgemizde şuan sadece bizim köyde oynanıyor. Dedelerimizden gördük ve yaşatmaya çalışıyoruz. Geleneksel oyunlarımızı önemsiyoruz. Oyunumuz beyzbola benziyor. Tek farkı, bu oyunun kaybedeni yok. Eğlenmek için oynanıyor. Gelecek kuşaklara aktarmak için uğraşıyoruz. Çocuklar izleyerek öğreniyor. Bu oyunun kaybolmasını istemiyoruz."

Mehmet Tubdemir ise "Bu oyunu gençler ve büyükler daha çok oynuyor. Havanın soğuk olmasının bir önemi yok. Güzel manzarada günün yorgunluğunu atıyoruz. Oynayacağımız alan da çok önemli. Van Gölü manzarası eşliğinde güzel oluyor. Zaman zaman düşüyoruz ama bu heyecan her şeye değiyor." ifadelerini kullandı.

Nasıl oynanıyor

Oyunda an az 6 kişiden oluşan iki takım seçiliyor. Vuruşun yapıldığı noktada her iki takımdan birer kişi yer alıyor. Oyunculardan biri topu havaya atarken rakibi de topa vurarak en uzağa göndermeye çalışıyor. Atıcı ile arkadaşları hedefe doğru koşuyor. Rakip takım oyuncuları da topu hedefe doğru koşan oyunculara vurmaya çalışıyor.

Karlı kış günlerinde Van usulü beyzbol oynayarak eğleniyorlar
Karlı kış günlerinde Van usulü beyzbol oynayarak eğleniyorlar
Karlı kış günlerinde Van usulü beyzbol oynayarak eğleniyorlar
Karlı kış günlerinde Van usulü beyzbol oynayarak eğleniyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi, oyunlar, Gevaş, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karlı kış günlerinde 'Van usulü beyzbol' oynayarak eğleniyorlar - Son Dakika Spor


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