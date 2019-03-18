Son Dakika Haberleri: Karlı Tepeleri Aşan Vaski Ekiplerinin Fedakarlığı

Karlı Tepeleri Aşan Vaski Ekiplerinin Fedakarlığı

21 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarına rağmen Bahçesaray ilçesinde karlı tepeleri aşarak su arızasına müdahale etti.

Karlı Tepeleri Aşan Vaski Ekiplerinin Fedakarlığı, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarına rağmen Bahçesaray ilçesinde karlı tepeleri aşarak su arızasına müdahale etti.

İlçenin İslam Mahallesi'nde meydana gelen su arızasının giderilmesi için VASKİ ekipleri yaya olarak yola koyuldu. Engebeli arazi ve metrelerce kar ile mücadele ederek arıza bölgesine ulaşmak isteyen ekipler, yaklaşık 800 metrelik yolu kara bata çıka yaya gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar ve soğuğa rağmen büyük uğraş veren VASKİ Güney Bölgesi ekipleri, saatler süren zorlu bir yolcuktan sonra arıza yerine ulaştı. Yolculuk sırasında bazı tehlikeler de atlatan ekipler, uçurumların kenarından da geçerek arızayı giderdi. İslam Mahallesi'nde günlerdir süren susuzluk sorununu, yürütülen fedakarca çalışma sonrası giderildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Bahçesaray, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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