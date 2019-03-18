Karlı Tepeleri Aşarak Arızalara Müdahale Ediyorlar
1 saat önce
Karlı tepeleri aşarak arızalara müdahale ediyorlarVAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarına rağmen Bahçesaray ilçesinde karlı tepeleri aşarak su arızasına müdahale etti.
Karlı tepeleri aşarak arızalara müdahale ediyorlar
VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarına rağmen Bahçesaray
ilçesinde karlı tepeleri aşarak su arızasına müdahale etti.
İlçenin İslam Mahallesi'nde meydana gelen su arızasının giderilmesi için VASKİ
ekipleri yaya olarak yola koyuldu. Engebeli arazi ve metrelerce kar ile mücadele ederek arızaya bölgesine ulaşmak isteyen ekipler, yaklaşık 800 metrelik yolu kara bata çıka yaya gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar ve soğuğa rağmen büyük uğraş veren VASKİ Güney
Bölgesi ekipleri, saatler süren zorlu bir yolcuktan sonra arıza yerine ulaştı. Yolculuk sırasında bazı tehlikeler de atlatan ekipler, uçurumların kenarından da geçerek arızayı giderdi. İslam Mahallesi'nde günlerdir süren susuzluk sorununu, yürütülen fedakarca çalışma sonrası giderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:04 Kaynak: İHA
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