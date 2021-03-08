Karlı tepeleri aşarak kadınlara karanfil dağıttılar - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, karlı dağları aşarak kadınlara karanfil dağıttılar.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, beraberindekilerle beraber, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle karlı dağları aşarak kadınlara karanfil hediye ettiler. Yüksek kesimlerde yaşayan kardınları unutmayan başkan Geçirgen, ekibiyle yol yol katarak onların 8 Mart Kadınlar gününü kutladı. Yağan karla yolların çamur olmasına aldırış etmeden ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan evleri tek tek dolaşarak kadınlara karanfil hediye edip güzel temennilerde bulunduklarını ifade eden Başkan Perviz Geçirgen, "Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddettin artığı bir dönemde özellikle toplumun mutfağında yer alan emekçi kadınların bir nebze de olsa yüreklerine dokunup onların hayatımızın her alanında özel olduklarını dile getirdik. Üstat Neşat Ertaşında dediği gibi "Kadınlar insan bizler insanoğluyuz" felsefesiyle hareket edip son zamanlarda kadınlara karşı yapılan tasnif edemeyeceğimiz şiddet olayları yaşanması bizi bir hayli üzdüğünü ve toplum olarak yara aldığımızı bildirmek istiyorum. Eğitimle bilinçlendirme konularında toplumun bu kanayan yarasını bu yolla iyileştirme yapılabilir"dedi. - HAKKARİ