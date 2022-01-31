Karlı ve buz tutan çam ağaçlarından mest eden manzara - Son Dakika

Karlı ve buz tutan çam ağaçlarından mest eden manzara

KÜTAHYA - Kütahya'da karlı ve buzlu çam ağaçları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kütahya'da son 20 gündür hava sıcaklığı sürekli olarak sıfırın altında seyrederken, dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düştü. Radar Bölgesi Yokuşbaşı mevkiindeki çam ağaçlarının karlı ve buzlu görüntüsü, kartpostallık güzellikler oluşturdu.

Kütahya'da son yılların en soğuk günlerini yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, "Bilindiği gibi, son 20 gündür hava sıcaklığı eksi 1 ile eksi 15 arasında seyrediyor. Görüldüğü gibi asırlık çam ağaçları bile buz tuttu. Karlı ve buzlu çam ağaçlarının güzelliği doğaseverlerin ilgisini çekiyor" diye konuştular.

Çam ağaçlarının buzlu ve karlı durumu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.