Son Dakika Haberleri: Karlı ve Buzlu Yollar Buz Çözücü Solüsyon Maddesi ile Açıyor

Karlı ve Buzlu Yollar Buz Çözücü Solüsyon Maddesi ile Açıyor

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırım ve yollar solüsyon ile açılıyor.

Karlı ve Buzlu Yollar Buz Çözücü Solüsyon Maddesi ile Açıyor, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırım ve yollar solüsyon ile açılıyor.

Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Belediyesi vatandaşların kaldırım ve yollarda ulaşımlarını rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Ekipler tarafından bir yandan küreme araçları ile cadde ve sokaklarda temizleme çalışmaları yapılırken diğer yandan solüsyon maddesi ile de vatandaşların kullandığı alanlar temizleniyor. Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından ildeki kurum ve kuruluş önleri başta olmak üzere işlek olan bütün cadde ve sokaklar ekiplerin çalışmasıyla açılıyor. Tüm ekip ve araçlarıyla kışa hazır olan Bilecik Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ana ve ara cadde ile sokaklardaki yürüyüş yollarında kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon maddesi ile açıyor. Hava koşullarında ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak 48 saate kadar etkili olabilen solüsyon maddesi kar ve buza karşı büyük bir etkiye sahip olup, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda donma noktası eksi 70 derecelerine kadar çözüm sunmaktadır. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Kar, Bilecik, Yaşam
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