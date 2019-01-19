Karlı Yaylada Off-road Gösterisi
29 dakika önce
Karlı yaylada off-road gösterisiMALATYA - Malatya'nın bin rakımlı Bürecek Yaylası'nda oluşan karlı zeminde gerçekleştirilen off-road gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.
Karlı yaylada off-road gösterisi
MALATYA - Malatya
'nın bin rakımlı Bürecek Yaylası'nda oluşan karlı zeminde gerçekleştirilen off-road gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.
Malatya Off-Road Kulübü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında katılımcılar, kent merkezinden bin metre yükseklikteki Bürecek Yaylasına çıktı.
Karlı yollardan geçerek yaylaya ulaşan off-road tutkunları, gerçekleştirdikleri gösteriyle renkli görüntüler sundu. 12 aracın katıldığı etkinlikte off-road tutkunları stres attı.
Gün boyu süren macerada çeşitli zorluklarla da karşılaşan doğaseverler maceranın sonunda ise kar içinde mangal keyfi yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
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