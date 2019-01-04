Karlı Yolda 4 Takla Atan Araçtan Sağ Çıktı
57 dakika önce
Bursa'da karlı yolda araç hakimiyetini kaybeden sürücü, defalarca takla attığı araçtan sağ çıktı.
Bursa'da karlı yolda araç hakimiyetini kaybeden sürücü, defalarca takla attığı araçtan sağ çıktı.
Büyükorhan yolunda 16 JMU 15 plakalı aracıyla seyreden H.Y, karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atmaya başladı. Araziye yuvarlanan araç 4 takla atarak yan yattı. H.Y. kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücünün kaza yaptığı otomobil ise hurdaya döndü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:35 Kaynak: İHA
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