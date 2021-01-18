Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı - Son Dakika

Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı

Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı
Son Güncelleme: 18.01.2021 10:04

BURSA'da kar yağışının ardından buz tutan yolda cipin arkasına ip bağlayan kişinin snowboard yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da kar yağışının ardından buz tutan yolda cipin arkasına ip bağlayan kişinin snowboard yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesinde dün sabah başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde de etkili oldu. Kar yağışıyla cadde, sokak ve meydanlar beyaza büründü. Cipin arkasına ip bağlayan bir kişi, buz tutan yolda snowboard yaptı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.


Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı - Son Dakika
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