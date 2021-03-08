Karlı yolda, kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Karlı yolda, kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
08.03.2021 12:41
Elazığ ile Bingöl arasında karlı yoldan çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü yaralandı.
Elazığ ile Bingöl arasında karlı yoldan çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, Karakoçan ile Kigı ilçesi yolunda Gaztepesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim D. idaresindeki 23 DY 102 plakalı kamyonet, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla önce ilçeye ardından da Elazığ'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
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