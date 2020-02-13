Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı - Son Dakika

Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı

6 saat önce

Karabük'te zeminin karlı olması nedeniyle kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Karabük'te zeminin karlı olması nedeniyle kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bulak köyünden kent merkezine gelen T.K yönetimindeki 34 BLD 582 plakalı cip, Beşbinevler Mahallesi 117. Sokak'ta yoğun kar yağışının olduğu yolda kontrolünü kaybederek kaymaya başladı.

Bir süre kayan cip, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şiddet gördüğünü iddia eden genç ağabeyini öldürdü
Lüks aracına binen sürücü, direksiyonu görmeyince neye uğradığını şaşırdı Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:00:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlı yolda kayan cipin çarptığı iki yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]