Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika
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Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi

11.03.2022 18:50
Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karlı kaplı yolda duramayan otomobil park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karlı kaplı yolda duramayan otomobil park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Kaza Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yurt Caddesi'nden yokuş aşağı inen M.Ö. idaresindeki 67 TB 997 plakalı otomobil, sırasıyla 67 T 5021 ve 67 T 5011 plakalı ticari taksilere ardından da Nimet Hoca Sokak'tan çıkıp kavşağa dönüş yapmak isteyen Y.K. idaresindeki 06 AFZ 221 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, kazada hafif şekilde yaralanan M.Ö.'yü, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi

YORUMLAR
500
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı yolda kayan otomobil 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika
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