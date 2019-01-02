Son Dakika Haberleri: Karlı Yolda Kayan Otomobil İnşaat Temeline Düştü

Karlı Yolda Kayan Otomobil İnşaat Temeline Düştü

53 dakika önce

Ankara'da karla kaplı yoldan yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan ve bir inşaatın temeline düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

Ankara'da karla kaplı yoldan yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan ve bir inşaatın temeline düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Atapark Mahallesi'nde oturan Mehmet Can Balık (21) ve annesi Ebru Balık, 06 FY 9891 plakalı otomobille işe gitmek üzere yola çıktı.

1318. Sokak'tan yokuş aşağı inen Balık, otomobilin karla kaplı yolda kayması sonucu kontrolünü kaybetti.

Frene basmasına rağmen durmayan otomobil, yoldan çıkarak bir inşaatın temel boşluğuna düştü.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan Balık, babası Erdoğan Balık'ı arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen baba Balık, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaralı halde kurtardığı anne ve oğlu, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Anne, 3. Sayfa
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