Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni-Gölbaşı karayolunda seyir halindeki otomobil karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı.

Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni- Gölbaşı karayolunda seyir halindeki otomobil karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 AU 8288 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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