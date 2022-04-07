Karlı yolda kayan otomobil, yayaya böyle çarptı - Son Dakika
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Karlı yolda kayan otomobil, yayaya böyle çarptı

07.04.2022 00:45

Karlı yolda kayan otomobil, yayaya böyle çarptı Tunceli'de karlı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki bir yayaya çarpma anı kameralara yansıdı.

Karlı yolda kayan otomobil, yayaya böyle çarptı

TUNCELİ - Tunceli'de karlı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki bir yayaya çarpma anı kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntüde, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpma anı yer aldı.

Karlı yolda kayan otomobil, yayaya böyle çarptı

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Otomobil, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karlı yolda kayan otomobil, yayaya böyle çarptı - Son Dakika


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