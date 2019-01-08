Karlı Yolda Kontrolden Çıkan Kamyon, Apartmanın Bahçesine Devrildi
18 dakika önce
NİĞDE'de, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, apartmanın bahçesine devrildi.
NİĞDE'de, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, apartmanın bahçesine devrildi.
Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı
Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Ay yönetimindeki 59 NG 454 plakalı, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, yokuş aşağı ilerlediği sırada kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu apartmanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü Ay, şans eseri yara almazken, kamyon ve bahçede ise maddi hasar meydana geldi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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