Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi - Son Dakika
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Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi

10.03.2022 12:07
Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, devrilen tır ağaçların arasından vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Emirdağ ilçesi Doğanay köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 FEL 07 plakalı tır kara yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yol kenarındaki ormanlık alana girerek devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ardından ormanlık alana devrilen tır kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi

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Karahisar, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi - Son Dakika
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