Karlı yolda mahsur kalan vatandaşın imdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlı yolda mahsur kalan vatandaşın imdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika

Karlı yolda mahsur kalan vatandaşın imdadına belediye ekipleri yetişti

6 saat önce

Soğuk hava ile birlikte kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karla kaplanan yolda otomobili ile mahsur kalan bir vatandaşın imdadına Pamukkale Belediyesi ekipleri yetişti.

Karlı yolda mahsur kalan vatandaşın imdadına belediye ekipleri yetişti, System.String[]

Soğuk hava ile birlikte kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karla kaplanan yolda otomobili ile mahsur kalan bir vatandaşın imdadına Pamukkale Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler önce yolu açtı ardından vatandaşı ve otomobilini kurtardı.


Pamukkale Belediyesi ekipleri kar yağışının etkili olduğu Pamukkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe halkının kar yağışının oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmemesi adına kar yağışı ile birlikte tuzlama ve küreme çalışmalarına başladıklarını belirtti.


Pamukkale Belediyesi ekipleri, özellikle ilçenin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışmalarının başladı. Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşları kurtardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kış aylarının girmesiyle birlikte kar yağışına hazır olduklarını belirterek, "Hava durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı ekiplerimiz her an hali hazır durumda idi. Ekiplerimiz ilçemizin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı saatlerden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Gayretli, özverili ve aralıksız şekilde çalışmalara devam ediliyor. İlçe halkımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri, rutin günlük yaşantılarına devam edebilmeleri için çalışmalarımız sürecektir. Yaşanabilecek don ve buzlanmaya karşı sürücülerimizin de dikkatli olmalarını, zorunlu olmadığı sürece trafiğe çıkmamalarını, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını önemli tavsiye ediyorum" dedi.


Ekipler önce yolu açtılar ardından otomobili çektiler


Pamukkale Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimleri olan Cankurtaran Mahallesi, Akdere Mahallesi gibi kar yağışının yoğun olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaların yürütürken, yolda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıyor.


Pamukkale Belediyesi ekipleri, Akdere Mahallesi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan Ümmet Durmuş isimli vatandaşın aracının çalışmasına ve karın kapattığı yolu açarak yardımcı oldu. Vatandaş Ümmet Durmuş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere Pamukkale Belediyesi ekiplerine, etkili karla mücadele çalışmaları için teşekkür etti. - DENİZLİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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