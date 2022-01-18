KARLI YOLDA RAMPAYI ÇIKMAYA ÇALIŞAN OTOBÜS KAYIP, APARTMAN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika

SİVAS'ta rampayı çıkmaya çalışan yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda geri kayarak bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada otobüs ve apartmanda hasar oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki yokuşu çıkmaya çalışan Alaattin Koçyiğit yönetimindeki 58 TE 050 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda geriye doğru kaydı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan, içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, önce çevredeki bir site bahçesinin demir korkuluklarına, daha sonra ise 4 katlı bir apartmanın duvarına çarptı. Kaza sonrası apartmanın 1'inci katında oturan Yusuf Erdoğan'a ait dairenin oturma odasında hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı.