Son Dakika Haberleri: Karlı Yollar 6 Saatte Aşıldı, 2'si Çocuk 3 Hasta Kurtarıldı

Karlı Yollar 6 Saatte Aşıldı, 2'si Çocuk 3 Hasta Kurtarıldı

1 saat önce

Bingöl'de UMKE ekipleri karlı yolları 6 saatlik çalışma ile aşarak 2'si çocuk 3 hastayı kurtardı.

Karlı Yollar 6 Saatte Aşıldı, 2'si Çocuk 3 Hasta Kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'de UMKE ekipleri karlı yolları 6 saatlik çalışma ile aşarak 2'si çocuk 3 hastayı kurtardı.

Bingöl'ün kırsal kesimlerinde kar kalınlığının 2 metreye yaklaşmasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), köylerde mahsur kalan hastalar için seferber oluyor. Karlıova ilçesinde ateşi yükselen 1 yaşındaki Ravza Kalkan'ın ateşi düşmeyince ailesi 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Hareket geçen UMKE ekipleri, saatler süren çalışma ile eve ulaşarak küçük çocuğu alıp hastaneye ulaştırdı. Kısa süre sonra yine Karlıova ilçesine bağlı 3 yaşındaki Zeynep Nalbant'ın da rahatsızlandığı bilgisini alan ekipler tekrar harekete geçti. 3 yaşındaki Zeynep'te ekipler tarafından kurtarılarak hazırda bekletilen ambulansa ulaştırılıp hastaneye sevk edilmesi sağlandı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yine Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Cuma Karahan'ın rahatsızlandığını öğrendi. Hareket eden ekipler, saatler süren çalışma sonucu Karahan'a ulaştı. Ekipler tarafından alınan Karahan, yolun açık olduğu bölgede hazır bekletilen ambulansa götürüldü. Karahan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 hastaya 6 saatlik çalışmayla ulaşan ekiplere, hasta yakınları da teşekkür etti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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