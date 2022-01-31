Karlı yollar hastalara ulaşmalarına engel olamıyor - Son Dakika

Kars'ta 112 Acil Servis ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan hastalara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Kentte görev yapan sağlık çalışanları ile karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara rağmen hastalara şifa olmak için yoğun çaba gösteriyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ve zaman zaman kar ile tipinin etkili olduğu kentte görevli sağlık ekipleri, olumsuz koşullarına rağmen hastalara "Hızır" gibi yetişiyor.

Hastaneye giderken yolda kalanların imdadına koştular

Merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki İpek Dicle'yi hastaneye ulaştırmak için yola çıkan yakınları, otomobil kara saplanınca tipide mahsur kaldı.

Kurtarma çalışması için getirilen iki traktörün de kara batması ve hastanın sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine köylüler, 112 Acil Servis ekiplerini arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle hızlıca olay yerine yetişen sağlıkçılar, ilk müdahaleyi yaptıkları Dicle'yi ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yolun açılmasının ardından traktör ve hasta taşıyan otomobil de kurtarıldı.

"Bizim için önemli olan hastaya biran önce ulaşmak"

Sağlık personeli Metin Yıldırım, AA muhabirine, bir hastanın yolda kaldığı ihbarını aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Yaşlı kişinin solunum sıkıntısı yaşadığını öğrendiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Zorlu kış şartlarından dolayı gitmekte güçlük çektik. Bazı bölgelerde battık, çıktık ve bundan dolayı komuta merkezine bilgi verdik. Allah razı olsun İl Özel İdaresi ekipleri geldi yolu açtı, beraber gittik ve hastamızı aldık. İl Sağlık Müdürlüğü olarak paletli ambulanslarımız, snowtrack ambulansımız var ve herkese ulaşmaya çalışıyoruz. İnsan hayatı bizim için çok önemli. Bizim için önemli olan hastaya biran önce ulaşıp ilk müdahaleden sonra hastaneye ulaştırmak."

İl Özel İdaresinin merkez ekip şefi Murat Şeker ise kar, kış demeden vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

İhbar üzerine harekete geçtiklerini belirten Şeker, "Küçükyusuf köyü mevkisinde hasta getiren bir aracın kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi geldi. Bölgeye ambulansın geçişi için de İl Özel İdaresi ekipleri olarak yola hemen müdahale ettik. Hastayı aldık ambulansa teslim ettik ve hastaneye sevk edildi." dedi.

Hasta yakını Nusret Ubiç de saatlerce mahsur kaldıklarını dile getirerek, "Hastamız vardı yolda kaldık. Allah devlete zeval vermesin, Allah razı olsun, ambulans geldi, hastayı kurtardınız." ifadesini kullandı.