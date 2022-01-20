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Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı - Son Dakika

Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı

20.01.2022 10:35
Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı

Erzurum'da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kar ve tipi sebebiyle off-road araçlarıyla bile güçlükle ilerleyerek ulaştıkları kırsal mahallelerdeki öğrencilere karne hediyesi olarak giyecek ve kırtasiye malzemesi verip mangalda sucuk yaptı.

Erzurum'da faaliyet gösteren Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kar ve tipi sebebiyle off-road araçlarıyla bile güçlükle ilerleyerek ulaştıkları kırsal mahallelerdeki öğrencilere karne hediyesi olarak giyecek ve kırtasiye malzemesi verip mangalda sucuk yaptı.

Kent merkezinde bir araya gelen bir grup macera tutkunu ve off-roadcı, Valilik desteğiyle yaklaşık 6 yıl önce başlatılan "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında, il genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara yardıma devam ediyor.

Gönüllülerin desteğiyle topladıkları ayakkabı, mont, atkı, bere, eldiven, çorap ve kırtasiye malzemelerini arazi araçlarına yükleyen maceracılar, Pasinler ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 2 bin 800 rakımlı Başören Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencilerini sevindirmek ve karne hediyesi vermek için yeniden zorlu yolculuğa çıktı.

Yaklaşık 4 saat süren yolculuk boyunca kar ve tipi dolayısıyla yolu açık olmayan yollarda ilerleyen macera tutkunlarının araçları zaman zaman yoldan çıkarak kara saplandı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı ve soğuk havanın hakim olduğu kırsalda kara saplanan araçlar, ekipteki diğer araçların ve üyelerin uzun uğraşlarıyla battıkları yerlerden kurtarıldı.

Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı yolculukta, macera tutkunları zorlu yolda çocuklar için her türlü olumsuzluğa göğüs gerdi.

Soğuk havada zorlu yolculuk sonrası ulaştıkları mahalledeki çocuklara yarı yıl tatili öncesi karne hediyesi olarak bot, mont, atkı, eldiven, bere ve kırtasiye malzemesi dağıtan macera tutkunları, ayrıca mangalda sucuk yaparak öğrencilere ikram etti.

"Kara lastik" ayakkabılarını çıkarıp hediye edilen bot ve montlarını giyen çocukların mutlulukları, macera tutkunlarını da sevindirdi.

Macera tutkunlarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri de eşlik ederek etkinlikte yer aldı.

"Onları sevindirmemiz gerekiyordu"

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere, maceralı ve zorlu bir yolculuk sonrasında Başören Mahallesi'ne yeniden geldiklerini söyledi.

Geçen yıl yaptıkları ziyarette hediye veremedikleri öğrenciler için yeniden buraya geldiklerini anlatan Toptaş, "Onları da sevindirmemiz gerekiyordu. Bugün de burada bu projeyi devam ettirdik." dedi.

Toptaş, projenin yaklaşık 6 yıldır sürdüğünü anlatarak, şunları dile getirdi:

"Zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilerimizi yalnız bırakmadan ve hep destekçi olarak onların yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmayı hedefliyoruz. Minik ellerimiz üşümesin diye mont, bot, bere, eldiven, atkı ve kırtasiye getirdik. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz ara tatile girerken karne hediyesi onlara mangalda sucuk ekmek yaptık ve okul bahçesinde ikram edeceğiz. Biz 6 yıldır yaklaşık 450 öğrencimize ulaştık. Şu andaki hedefimiz sadece Erzurum değil Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm dağ köylerimizdeki yaklaşık 2 bin 500 öğrencimize ulaşmak."

Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş, yardımda bulunmak için kışın zor şartlarda köye gelenlere teşekkür etti.

"Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu"

Etkinlikten dolayı mutlu olduklarını anlatan Aktaş, "Çocuklar çok mutlu oldu ve mutlulukları gözlerinden okundu. Hepimiz bunu fark ettik." dedi.

Gençlik merkezi gönüllüsü Cansu Korkmaz ise gönüllü olarak çeşitli etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Off road ekibiyle bu etkinliğe katıldıklarını hatırlatan Korkmaz, "Çocukları sevindirelim, karne hediyesi verelim, karda kışta onların yüzünü güldürelim istedik. Çokta duygulandık. İçeride onların mutluluğu ve sevinci bizim için her şeye değdi. Uzun bir yoldan geldik, çok zorlandık ama değdi buna, gülüşler bizim için yeterli oldu. Temennimiz bütün çocuklar mutlu olsun. Hepsine yetişmek isterdik ama elimizden bu kadarı geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Nisanur Parlak da projeye destek olan herkese teşekkür ederek, dağıtılan hediyelerle kendilerine karne hediyesi verildiğini ve mutlu olduklarını kaydetti.

Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı
Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı
Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı
Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı

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Pasinler, gençlik, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı yollar macera tutkunlarının minik yürekleri sevindirmesine engel olamadı - Son Dakika
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