Karlı Yollar Paletli Ambulansla Aşılarak Emine Nine Kurtarıldı
1 saat önce
Bingöl'de rahatsızlanan 86 yaşındaki kadın, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla köye ulaşan ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bingöl
'de rahatsızlanan 86 yaşındaki kadın, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla köye ulaşan ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Genç
ilçesine bağlı Yayla Demirlibağ köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Emine Özek rahatsızlandı. Kardan köy yolunun kapalı olmasından dolayı yaşlı kadın hastaneye götürülemeyince 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), tam paletli ambulansla köyde mahsur kalan Özek'e ulaştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu evden alınan Emine nine, açık olan yola paletli ambulansla getirilerek hazır bekletilen ambulansa teslim edildi. Emine nine Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:01 Kaynak: İHA
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