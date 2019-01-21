Son Dakika Haberleri: Karlı Yollar Paletli Ambulansla Aşıldı, Emine Nine Kurtarıldı

Karlı Yollar Paletli Ambulansla Aşıldı, Emine Nine Kurtarıldı

45 dakika önce

- Karlı yollar paletli ambulansla aşıldı, Emine nine kurtarıldıBİNGÖL - Bingöl'de rahatsızlanan 86 yaşındaki Emine Özek'e, karla kaplı yolların tam paletli ambulans ile aşılmasıyla ulaşılıp, hastaneye kaldırılması sağlandı.

- Karlı yollar paletli ambulansla aşıldı, Emine nine kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'de rahatsızlanan 86 yaşındaki Emine Özek'e, karla kaplı yolların tam paletli ambulans ile aşılmasıyla ulaşılıp, hastaneye kaldırılması sağlandı.
Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yayla Demirlibağ köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Emine Özek, rahatsızlandı. Kar nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı hastaneye götürülemeyince 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istendi. Merkezin bildirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), tam paletli ambulans ile hareket edip, köyde mahsur kalan 86 yaşındaki Emine Özek'e ulaştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu evden alınan Emine nine açık olan yola paletli ambulansla getirilerek hazır bekletilen ambulansa teslim edildi.
Emine nine Genç İlçe Devlet Hastanesi'nerde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:15 Kaynak: İHA

Genç, Bingöl, 3. Sayfa
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