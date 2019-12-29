Karlı yollar temizleniyor - Son Dakika
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Karlı yollar temizleniyor

6 saat önce

Adıyaman'da, yoğun kar yağışının olduğu Sincik ilçesinde karlı yollar temizleniyor.

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Adıyaman'da, yoğun kar yağışının olduğu Sincik ilçesinde karlı yollar temizleniyor.


Birkaç gündür etkisini Sincik ilçesinde sürdüren kar yağışı dolayısıyla Adıyaman karayolları ekipleri tarafından yollarda hummalı bir çalışma yapılıyor. Sincik- Malatya Karayolunda vatandaşların rahat ve güven içerisinde yolculuk edebilmesi için karayolları ekipleri tarafından iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. Bölgeyi terk etmeyerek sürekli temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden karayolları ekipleri, vatandaşlardan da büyük beğeni alıyor. Karayolları ekiplerinin aralıksız yürütmekte olduğu çalışmalardan dolayı yolda ulaşımın rahatlıkla sağlandığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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