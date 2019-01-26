Karlı Yollar Yaya Aşıldı, Yaşlı Kadın Sedyeyle Taşınarak Kurtarıldı
1 saat önce
Karlı yollar yaya aşıldı, yaşlı kadın sedyeyle taşınarak kurtarıldı -Tunceli'de karla kaplı bir mezrada tansiyon hastası kadının rahatsızlanması sonucu devreye AFAD ve sağlık ekipleri girdi -Karda yaya olarak köye ulaşan ekipler, yine sedyeye bağladıkları hasta kadını yürüyerek...
Karlı yollar yaya aşıldı, yaşlı kadın sedyeyle taşınarak kurtarıldı
- Tunceli
'de karla kaplı bir mezrada tansiyon hastası kadının rahatsızlanması sonucu devreye AFAD
ve sağlık ekipleri girdi
-Karda yaya olarak köye ulaşan ekipler, yine sedyeye bağladıkları hasta kadını yürüyerek ambulansa ulaştırdı
TUNCELİ - Tunceli'de yolu karla kapalı bir mezrada rahatsızlanan yüksek tansiyon hastası yaşlı kadının imdadına AFAD ve sağlık ekipleri yetişti. Yürüyerek ulaşılan mezrada sedyeye alınan kadın, yine karda uzun süre yaya olarak taşınarak kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Nazımiye İlçesi'ne bağlı Turnayolu Köyü Boncuk Mezrası'nda yaşayan 61 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Nimet Atik rahatsızlandı. Bunun üzerine Atik'in yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Mezra yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekibi de hasta kadına ulaşmak için AFAD'dan destek istedi.
Turnayolu Köyü'ne kadar araçla giden AFAD ve sağlık ekibi, yolun karla kapalı olması nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca yürüyerek hasta kadına ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta kadın daha sonra sedyeye yüklendi. Ekipler, sedye ile yaklaşık bir saat süren zorlu yaya yolculuğun ardından köyde hazır bekletilen ambulansa ulaştı. Ambulansa alınan yaşlı kadın ilçede bulunan Toplum Sağlığı Merkezi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
Atik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:57 Kaynak: İHA
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