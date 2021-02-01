Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu - Son Dakika

- Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu

ERZURUM - Kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğu Erzurum'da çobanların zorlu kış mesaisi devam ediyor.

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğuması ve düşen karla çobanların da zorlu kış mesaisinin başladığı Tekman'da küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kar ve tipi nedeniyle köy yollarının kapandığı Tekman'da çobanlar ve küçükbaş hayvanlar köye dönmekte zorluk çekti. Karlı yollarda görüntülenen küçükbaş hayvan sürüsü ise eşsiz manzara oluşturdu.