Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu - Son Dakika

Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu
01.02.2021 10:45
- Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu Kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğu Erzurum'da çobanların zorlu kış mesaisi devam ediyor.
- Karlı yollarda küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu
ERZURUM - Kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğu Erzurum'da çobanların zorlu kış mesaisi devam ediyor.
Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğuması ve düşen karla çobanların da zorlu kış mesaisinin başladığı Tekman'da küçükbaş hayvanların zorlu yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kar ve tipi nedeniyle köy yollarının kapandığı Tekman'da çobanlar ve küçükbaş hayvanlar köye dönmekte zorluk çekti. Karlı yollarda görüntülenen küçükbaş hayvan sürüsü ise eşsiz manzara oluşturdu.
Son Dakika Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum