Karlı Yollarda Off Road Keyfi
1 saat önce
Karlı yollarda Off Road keyfiTOKAT - Tokat yaylalarında 40 santimetrenin üstünde olan kar, off road tutkunlarını kendine çekti.
Karlı yollarda Off Road keyfi
TOKAT - Tokat
yaylalarında 40 santimetrenin üstünde olan kar, off road tutkunlarını kendine çekti. Tokatlı ekstrem sporcular 4 çeker araçlarıyla zorlu yolları aşmak için birbirleriyle yarıştı.
Tokat Extreme Off Road Kulübüne bağlı olarak Off Road yapan sporcular, yüksek yerlerde 40 santimetreyi bulan kar yağışını eğlenceye çevirdi. Topçam
Dağı üzerinden Akbelen
Yaylasına çizilen rota üzerinde zorlu şartlarda ilerlemeye çalışan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. 10'dan fazla aracın ve 30'a yakın off road tutkununun katıldığı ve takip ettiği etkinlikte ilerlemekte zorlanan araçlara müdahale yine off road pilotlarından geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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