Karlı Yolları Açtı, Operatörlere Tatlı İkram Etti

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, iş makinesinin koltuğuna geçip karla kaplanan köy yollarının açılmasını sağladı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, iş makinesinin koltuğuna geçip karla kaplanan köy yollarının açılmasını sağladı.



Suluova'ya bağlı Akören ve Eğribük köylerine giden Varol Varol, iş makinesiyle bir süre karla kaplanan yolları açtıktan sonra beraberinde getirdiği tatlıları büyük gayretle çalışan iş makinesi operatörlerine ikram etti.



Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu'nun da katıldığı temaslarında köy sakinleriyle de bir araya gelen Varol, verilen hizmetlere yönelik görüşlerini de aldı. - AMASYA

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