Karlı Yolları Aşan Ekipler, Ateşi Düşmeyen Bebeği Hastaneye Ulaştırdı

Karlı yolları aşan ekipler, ateşi düşmeyen bebeği hastaneye ulaştırdıTUNCELİ - Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köye kar motoruyla ulaşan ekipler, ateşi düşmeyen 16 aylık bebeği alarak hastaneye ulaştırdı.

Karlı yolları aşan ekipler, ateşi düşmeyen bebeği hastaneye ulaştırdı



TUNCELİ - Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapalı bulunan bir köye kar motoruyla ulaşan ekipler, ateşi düşmeyen 16 aylık bebeği alarak hastaneye ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Nazımiye İlçesi'ne bağlı Ramazan Köyü'nde yaşayan Neşe ve Özgür Aslan çiftinin 16 aylık bebekleri Toprak'ın ateşi yükseldi. Aile bebeğin ateşini düşürülemeyince 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ambulansla harekete geçti, ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca devreye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Bölgeye kar motoruyla hareket eden AFAD ekipleri de bir süre sonra kara saplandı. Bir saatlik çalışmayla kar motoru saplandığı yerden çıkartılarak, tekrar yola koyuldu. Eve ulaşan ekipler anne ve bebeğini kar motoruna alarak Dereova Köyü yoluna kadar getirdi. Anne ve bebek burada bekleyen il özel idaresine ait iş makinesine alınarak Nazımiye İlçesi'nde Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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