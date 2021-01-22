Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar - Son Dakika

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde CoronaVac aşısı yaptı

İl Sağlık Müdürlüğünce 30'u doktor 90 kişilik personelden oluşturulan ekip, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü kişileri koronavirüse karşı aşıladı.

Bu kapsamda Bitlis'in merkeze bağlı Narlıdere ve Yeşilsırt köylerine giden ekipler, burada yaşayan 85 yaş ve üstü 6 vatandaşın aşısını yaptı.

Aşı ekibinde görevli Dr. Mahmut Dalga, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara ilk etapta telefonla ulaştıklarını söyledi.

Oluşturulan ekiplerin sabahın erken saatlerinde sahaya çıktığını anlatan Dalga, şöyle konuştu:

"Ekiple çıktığımız güzergahtaki aşıların tümünü yapmaya çalışıyoruz. Bu artık iş değil, gönüllülük esası oluyor. Doktor, hemşire ve tıbbi sekreterle yollara çıkıyoruz. Sadece kendi işimizi yapmıyoruz. Yeri geliyor kara saplanan arabayı itiyoruz. 30 kiloluk acil durum çantasını sırtımıza alıp kilometrelerce yürüyoruz. Çoğu zaman köy yollarında kalıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki salgını bitirecek olan aşılamadır. Bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza güvensinler. Sırasına göre aşılarını yapsınlar. Tez zamanda bu salgını bitirelim."

Aşı yapılan 91 yaşındaki Nebi Karaman da aşı ekibine teşekkür ederek, "Allah devletimizi kabul ve var etsin. Bana aşı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Devletimiz şu anda olduğum aşıyı Çin'den getirdi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.