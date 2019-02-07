Son Dakika Haberleri: Karlı Yolları Aşarak Köy Çocuklarına "Mutluluk" Taşıyorlar

Karlı Yolları Aşarak Köy Çocuklarına "Mutluluk" Taşıyorlar

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan tiyatro ekibi, karlı yolları aşarak ulaştıkları ve tiyatroyla buluşturdukları kırsal mahallelerdeki çocuklara, mutluluk taşıyor.

Karlı Yolları Aşarak Köy Çocuklarına
MESUT VAROL - Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan tiyatro ekibi, karlı yolları aşarak ulaştıkları ve tiyatroyla buluşturdukları kırsal mahallelerdeki çocuklara, mutluluk taşıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerden mahrum kalan çocuklar için çalışma başlatan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatro ile buluşturmak için ekip kurdu.

Hacivat ve Karagöz kostümleri ile karlı yolları aşarak en ücra mahallelere giden ekip, okullarda sergiledikleri oyunlar ile çocuklara "mutluluk" götürüyor.

Bazen velilerin de mutluluklarına ortak olduğu çocuklar, ilk kez tiyatroyla buluşmanın sevincini yaşıyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personeli Edanur Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin yanında gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık iki aydır kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Arvas, "Şimdiye kadar 20 okulda yaklaşık 2 bin öğrencimizle bir araya geldik. Amacımız çocukların gönüllerine ulaşabilmek. Çocuklara getirdiğimiz enerjiyle, onların yüzündeki tebessümle bizim de hayat enerjimiz artıyor." dedi.

"Çocuk gülerse dünya güler"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün gönül belediyeciliğini çok önemsediğini belirten Arvas, "Çocuklara tiyatronun yanı sıra küçük hediyeler de dağıtıyoruz. Daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocukların mutluluğuna mutluluk kattık. Amacımız çocukları güldürmek çünkü inanıyoruz ki çocuk gülerse dünya güler." diye konuştu.

Tiyatro ekibinden Hayrullah Elmas da ulaşılması zor, kırsal mahallerdeki çocukları tiyatroyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Özellikle küçük yüreklere büyük dokunmak çok büyük bir mutluluk. Çocukların yüzlerini güldürmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

Değirmenarkı İlkokulu Müdürü Ayşe Parlak da çocukların çok fazla sosyal faaliyette bulunamadığını, bu kapsamda yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

-"Bu imkanla çocuklarımızın yüzü güldü"

Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Parlak, "Çocuklarımız daha önce hiç tiyatro izlememişlerdi. Bu imkanla çocuklarımızın yüzü güldü. Bu hepimizi çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

Veli İlknur Arslan, etkinliğin çocuklar için çok iyi geçtiğini vurgulayarak, "Daha önce çocuklarımız için böyle etkinlikler yoktu. Şimdi çocuklarımıza güzel bir fırsat tanınmış. Bu, bizleri de çok memnun etti." dedi.

Çocuklardan Hamza Taşdemir de etkinlikle çok eğlendiğini dile getirerek, "Daha önce tiyatro izlememiştim. İlk kez izledim ve çok mutlu oldum. Halat çekme oyunu da oynadık, çok eğlenceliydi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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