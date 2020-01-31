Karlı yolları aşarak sağlık hizmetini hastaların ayağına götürüyorlar - Son Dakika

Muş Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlileri, bölgenin zorlu coğrafyası ve çetin geçen kış şartlarına rağmen köylerdeki hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden birinde tüm zorluklara rağmen işlerini aksatmayan sağlık görevlileri, köylerdeki felç, obezite, bunama, alzaymır ve yaşlılık gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyan hastalara evlerinde gerekli tedavileri uyguluyor.

Kar nedeniyle araçların gidemediği köylere bazen sırtlarına aldıkları çantalarla kilometrelerce yürüyerek ulaşmaya çalışan ekipler, gösterdikleri fedakarlıkla insanların gönlüne dokunuyor, hayır dualarını alıyor.

Muş merkeze 54 kilometre mesafedeki Keçidere köyüne giden ekipler, koah ve kalp hastası 66 yaşındaki Rahmetullah Tuğlacı'yı muayene ederek gerekli tedavilerini uyguladı, ilaçlarını verdi.

"Her türlü zorluğa göğüs gererek hastalarımıza hizmet sunuyoruz"

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve İl Koordinatörü Dr. Hasan Hüseyin Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 8 ekip 30 personelle hastalara 7 gün 24 saat sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Muş'ta 925 hastanın bakımını yaptıklarını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Her türlü zorluğa göğüs gererek hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Köylerimizin ve beldelerimizin çoğu dağlık alanda. Geldiğimiz köy yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta ve dağlık alanda. Karlı yollardan geçiyoruz. Arabamız kar ve çamura saplanıyor. Bu zorluklara seve seve göğüs geriyor, hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz çok ciddi çaba sarf ediyor. Hastalarımıza ulaşamadığımız da karla mücadele ekipleri devreye giriyor. Bu çalışmalarda en büyük destekçimiz onlar oluyor."

Hastalara bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Zorlu, "Evde sağlık hizmetlerini en ücra köydeki vatandaşlara ulaştırıyoruz. Kışın çetin koşullarında aracımızın yollarda kaldığı oluyor. Buna rağmen hastalara hizmeti vaktinde yerine getiriyoruz." dedi.

-"Sağlık hizmetini hastaların ayağına getiriyoruz"

Hemşire Ayşe Ağbaba da yatalak hastaların hastaneye ulaşımının sıkıntılı olduğunu, bu nedenle bakımlarını evde yaptıklarını söyledi.

Her hafta hastaları ziyaret ederek kontrol ettiklerini anlatan Ağbaba, "Bu hastaların duasını almak, yüzlerini güldürmek bizi mutlu ediyor. Rahmetullah amca 3 yıldır hastamız. Haftada bir ziyaret ediyoruz. Hastaların hayır dualarını almak manevi olarak çok güzel. Soğuk havaya rağmen kilometrelerce yol katedip hastalarımıza ulaşıyoruz. Onların tedavilerini hekim eşliğinde yapıyoruz. Sağlık hizmetini hastaların ayağına getiriyoruz." diye konuştu.

"Bu hizmeti çok yerinde ve iyi buluyorum"

Evde sağlık hizmeti alan Rahmetullah Tuğlacı da 10 yıldan bu yana yatağa mahkum yaşadığını söyledi.

Ekiplerin düzenli olarak köye gelip kendisiyle ilgilendiğini aktaran Tuğlacı, "10 yıldır ne gezebiliyorum ne de kimseyi görebiliyorum. Allah ekiplerden razı olsun. Gelip beni tedavi ediyorlar. Bu hizmeti çok yerinde ve iyi buluyorum. Çünkü Muş'a gidip gelemiyorum. Ekipler rutin olarak tedavimi yapıyorlar. Onlar sayesinde tedavim aksamıyor." dedi.