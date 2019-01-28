Karlı Yolları Aşıp Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

Erzurum
'da bir araya gelen grup, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karlı yolları aşıp doğaya yem bıraktı.
Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği tarafından Yakutiye
ilçesindeki Ferhat ile Şirin mağaralarının bulunduğu bölgede düzenlenen etkinliğe, Ejder ve Macera Off-Road kulüpleri ile AKUT üyeleri de katıldı.
Derneğin Yıldızkent semtindeki binasında toplanan ekmek, buğday ve sakatattan oluşan yemler, önce arazi araçlarına yüklendi.
Arazi araçlarıyla karla kaplı yollardan geçen grup, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Diğer araçların yardımıyla yoluna devam edebilen ve bölgeye zorlukla ulaşan grup, yemleri farklı alanlara bıraktı.
Dar'ul Erkam Kur'an Okulu Derneği Başkanı Ümmet İlhan, burada yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının aç kalmaması için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda Off-Road kulüpleri ve AKUT ekipleriyle iletişime geçtiklerini anlatan İlhan, "Onlar da araçlarıyla destek verdiler. Amacımız örnek teşkil ederek, toplumun bu konudaki hassasiyetini öne çıkarmak." dedi.
Ejder Off-Road Kulübü üyesi Şafak Seda Marancıgil de organizasyona destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Marancıgil, "Güzergahımızdaki yolları geçmek oldukça zordu. Ama araçlarımız bu tür arazi şartlarına uygun olduğu için zorlukları aştık. Yaptığımız faaliyet çok zevkliydi. Doğa şartları bizi zorladığı için ayrıca mutlu olduk." ifadelerini kullandı.