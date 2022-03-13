Karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi - Son Dakika
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Karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi

13.03.2022 02:41

Kağıthane'de karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi kayarak park halindeki araçlara çarptı.

Kağıthane'de karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi kayarak park halindeki araçlara çarptı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da son üç gündür yoğun kar yağışından dolayı birçok noktada yollar karla kaplandı. Yağan kar nedeniyle buz tutan yollar trafik kazalarına sebep oldu.

Akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesinde yolun buzla kaplandığı bir sokakta yokuş aşağı inmeye çalışan iş makinesi kayarak park halindeki araçlara çarptı. Yolu açmak için yokuş aşağı kayan iş makinesi diğer otomobillere çarparak durabildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde karla kaplanan yolu açmaya çalışan iş makinesi kayarak bir araca çarpıyor ardından iş makinesi ve çarptığı araç diğer araçlara çarpıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kağıthane, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi - Son Dakika


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