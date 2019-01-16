Son Dakika Haberleri: Karlı Zeminde "Drift" Denediler

Karlı Zeminde "Drift" Denediler

33 dakika önce

Denizli'de bazı araç sürücüleri kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde "drift" denemesi yaptı.

Karlı Zeminde
Denizli'de bazı araç sürücüleri kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde "drift" denemesi yaptı.

Denizli- Antalya kara yolunda etkisini gösteren kar yağışı sonrası 4 otomobil ve 1 ciple bir dinlenme tesisinin yanındaki boş alanda bir araya gelen 5 sürücü, araçlarını karın üzerinde kaydırmayı denedi.

Kar yağışını haberleştirmek üzere bölgede olan gazetecilerin görüntülediği drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Polis ekiplerini görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Antalya, Denizli, Kar, Güncel
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