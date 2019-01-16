Karlı Zeminde "Drift" Denediler
33 dakika önce
Denizli'de bazı araç sürücüleri kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde "drift" denemesi yaptı.
Denizli
'de bazı araç sürücüleri kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde "drift" denemesi yaptı.
Denizli- Antalya
kara yolunda etkisini gösteren kar yağışı sonrası 4 otomobil ve 1 ciple bir dinlenme tesisinin yanındaki boş alanda bir araya gelen 5 sürücü, araçlarını karın üzerinde kaydırmayı denedi. Kar
yağışını haberleştirmek üzere bölgede olan gazetecilerin görüntülediği drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu. Polis
ekiplerini görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:12 Kaynak: AA
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