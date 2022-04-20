KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER - Son Dakika
Üye Girişi

KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER

20.04.2022 17:31

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde pazar günü düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 7 ülkeden 150 sporcu katılacak.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde pazar günü düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 7 ülkeden 150 sporcu katılacak. 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde başlayacak yarışta sporcular 34 kilometre parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak.

Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda, Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (KETOB) desteğiyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen Sky to Sea Enduro Dağ Bisikleti yarışı yapılacak. Cumartesi günü deneme sürüşünün ardından pazar günü gerçekleştirilecek yarışta İngiltere, Rusya, Venezüella, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Azerbaycan ve Türkiye'den ülkeden 150 civarında sporcu mücadele edecek. Organizasyon Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'nın 2. Ayak yarışı kategorisinde gerçekleştirilecek.

Tahtalı Dağı zirvesinde başlayacak yarışta sporcular 34 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Sporcular parkurda karlı dağ geçişlerinin yanı sıra Olympos dağının kayalıklarında, dere yatağında, orman içerisindeki zorlu patikalar geçip Kemer plajına ulaşacak. Plaja kurulan atlayış rampasından geçen sporcular denizde yarışı tamamlayacak.

Organizasyonun tanıtımı amacıyla 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olimpos Teleferik'te basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Bu tür organizasyonlar Kemer'in ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Yarışı dünya şampiyonasına çevirmek için çalışacağız" dedi.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, karlı dağın zirvesinde başlayıp, denizde sona erecek yarışın bu özelliğiyle dünyada ilk olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, "Turizm çeşitliliği açısından yarış çok önemli. Spor aktiviteleri, turizmin önemli parçası. Artık güneş, kum ve güneş olayının dışına çıkmak zorundayız. Bu tip organizasyonlarda en iyi örnek" diye konuştu. Yarış koordinatörü Ömer Nizam, sporcuların 34 kilometrelik etapta ilçenin doğal güzelliklerinde yarışacak. Güney Afrikalı bisikletçi Sharjah Jonsson, "Kemer'de olmak ve burayı görmek mükemmel. Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Dağın zirvesindeki karlı alandan denize geleceğiz. Bu normal bir şey değil. Yarışı bitirdikten sonra Dünya Kupası için İskoçya'ya gideceğim ve gelecek yıl tekrar burada olmayı istiyorum" dedi.

Toplantının ardından sporcular Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde gösteri sürüşü yaptı. Bazı sporcular gösteri sürüşünde karda bisikletiyle düştüğü gözlendi. Sporcular daha sonra sahilde fotoğraf çektirdi. Toplantıya Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, Olimpos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Rus bisikletçi Kiril Cherkashenko, Kemerli sporcu Osman Minta da katıldı.

KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER
KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER
KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER
KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER

YORUMLAR
500
Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya Bocce Türkiye Şampiyonasından Elazığ'a 6 madalya

Tahtalı Dağı, Türkiye, Pazar, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:34:22. #1.12#
SON DAKİKA: KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement