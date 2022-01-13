"Karlı zirvelerin kahramanları" Uludağ'da eğitiliyor - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kayak merkezlerinin yanı sıra terörle mücadelede görevli jandarma ekipleri, Uludağ'da kar üstü motosiklet ve çok maksatlı küçük arazi aracı (UTV) eğitimi alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve iç güvenlik birliklerinde görev yapan seçilmiş personel, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda ulaşımlarını sağlayacak araçların güvenli kullanmalarına yönelik de yetiştiriliyor.

Bu kapsamda Bursa Uludağ'daki eğitim alanında, "karlı zirvelerin kahramanlarına" Kar Üstü Motosiklet ve UTV Güvenli Sürüş Teknikleri Kursu veriliyor.

AA ekibince 2 bin rakımlı zirvede görüntülenen Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığınca gerçekleştirilen eğitimler, zorlu parkurlarda sürdürülüyor.

Jandarmanın sorumluluk alanlarındaki kayak merkezlerinde emniyet, asayiş, arama, kurtarma, ilk yardım ile tahliye çalışmaları gerçekleştiren JAK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terörle mücadeleye katılan iç güvenlik, jandarma komanda ve JÖH birliklerinde görev yapan personel, bu faaliyetlerini sürdürürken kar üstü motosiklet ve UTV gibi araçları da kullanıyor.

Söz konusu araçları kullanması için seçilen personeller ise Jandarma Trafik Okul Komutanlığının uzman eğitmenlerince belirli dönemlerde 2 hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

Sıfırın altında 10 derecede zorlu parkurlarda araç sürdüler

Görev yaptıkları çeşitli kayak merkezlerinden eğitim için okulun bulunduğu Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Kışlası'na gelen 1'i kadın 16 JAK personeli de teorik eğitimlerin ardından sıfırın altında 10 dereceye varan iklim koşullarında pratik eğitimler aldı.

İlk olarak kar üstü motosikletlerinin ve UTV'lerin özellikleri, kullanımı, bakımı ve muhafazası detaylı olarak anlatılan personelin, ilk yardım eğitimleri de pekiştirildi.

Kursiyerler daha sonra Uludağ'da 2 bin metredeki eğitim alanında zorlu hava ve arazi koşullarında uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu.

Araçlarla dönüş teknikleri, manevralar ve fren kullanımı gibi konuları deneyimleyen kursiyerler, kar üstü motosikletleriyle kayaklı sedyede hasta ve kazazede tahliyesi konularında da pratik yaptı.

Söz konusu araçlarla hendeklerden geçen kursiyerlere düz, yan, dik ve engebeli arazide kar üstü motosiklet ve UTV kullanımı da öğretildi.

Eğitimin sonunda uygulamalı ve yazılı sınava tabi tutulacak jandarma personelinden başarılı olanlar belgelerini almaya hak kazanacak.