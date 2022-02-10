Karlı zirveye bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri fotokapanda - Son Dakika

TUNCELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kış şartlarındaki beslenme zorluğu nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 18 ton yem bıraktı. Karlı zirvede onlarca yaban keçisinin beslenme anları ise fotokapana yansıdı.

Türkiye'nin alan olarak en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi, akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, endemik bitki türleri, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Yoğun olarak yaban keçisi, vaşak, bozayı ve yaban domuzuna ev sahipliği yaban Milli Park ve Pülümür Vadisi'nde kaçak avcılıkla mücadele eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, karla kaplı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için seferber oldu. DKMP Müdürlüğü ekiplerine zaman zaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel de destek veriyor. Ekipler, kar kalınlığının yer 2 metreyi olduğu bölgede yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 18 ton yem bıraktı. Çeşitli noktalara fotokapanlar da yerleştirildi. Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi'nde yer alan yaban keçilerinin yemleri yediği anlar ise fotokapana yansıdı.