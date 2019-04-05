Son Dakika Haberleri: Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, Mazbatasını Aldı

Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaklaşık yüzde 59'luk bir oyla tekrar seçimleri kazanan mevcut başkan Veysi Bingöl mazbatasını aldı.

Karlıova Belediye Başkanı Bingöl, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaklaşık yüzde 59'luk bir oyla tekrar seçimleri kazanan mevcut başkan Veysi Bingöl mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel seçimlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde başkanlığı AK Partili Veysi Bingöl, tekrar kazandı. Yaklaşık yüzde 59 oy alarak seçilen Bingöl, mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan aldı. Görevine kaldığı yerden devam edecek olan başkan Bingöl, hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Bingöl, birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını aralıksız devam edeceğini kaydetti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:32 Kaynak: İHA

Politika
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