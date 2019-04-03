Son Dakika Haberleri: Karlıova Belediye Başkanından Vatandaşlara Teşekkür Ziyareti

Karlıova Belediye Başkanından Vatandaşlara Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl, vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Karlıova Belediye Başkanından Vatandaşlara Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Karlıova Belediye Başkanı seçilen Veysi Bingöl, vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı İlyas Bingöl ile esnafı ziyaret eden Bingöl, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bingöl, halkın yeniden kendisini bu göreve layık görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halkın teveccühüne layık olmaya çalışacağını aktaran Bingöl, "Güzel hizmetler yapacağız. İnşallah halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Karlıova yapılacak olan hizmetlerle bambaşka bir kent olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: AA

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