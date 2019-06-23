Son Dakika Haberleri: Karlıova Belediyesi sondaj çalışması başlattı
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Karlıova Belediyesi sondaj çalışması başlattı

25 dakika önce

Karlıova Belediyesi Kanitaht Mahallesinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için sondaj çalışması başlattı.

Karlıova Belediyesi sondaj çalışması başlattı, System.String[]
Karlıova Belediyesi Kanitaht Mahallesinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için sondaj çalışması başlattı.
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaz dolayısıyla içme suyunun sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılmasından dolayı içme suyunda büyük problem yaşandığını belirterek, "Son olarak yaptığımız çalışmayla 63 kilometre uzunluğunda döşenen şebeke hattı ve yeni su depoları ile ilçenin su ihtiyacı giderdik." dedi.
Kanitaht Mahallesinin su ihtiyacını gidermek için sondaj çalışması yaptıklarını aktaran Bingöl, "Çalışmaların tamamlanmasıyla İnşallah Kanitaht mahallesi su sıkıntısı tamamen ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:28 Kaynak: AA
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