Son Dakika Haberleri: Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu
Son Dakika Güncel Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu

Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu

2 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olası deprem durumunda iki farkı noktada toplanma alanı oluşturdu.

Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olası deprem durumunda iki farkı noktada toplanma alanı oluşturdu.


Karlıova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından olası deprem durumu için iki farklı noktada deprem toplanma alanları oluşturuldu.Kanireş ve Turgut Özel Mahalleleri'nde oluşturulan yerlere tabelaları asıldı.


Toplama alanlarının Kanireş ve Turgut Özel Mahallelerinde kurulduğunu aktaran Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, olası deprem durumunda vatandaşların rahat ulaşım sağlayacaklarını söyledi.


Başkan Bingöl, " İlimiz ve ilçemiz deprem kuşağında olan bir konumda. O yüzden her zaman depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz belirlediği noktalara vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir" dedi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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