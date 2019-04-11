Karlıova Belediyesinden, Kiğı Belediyesine Araç Desteği

Bingöl'ün Karlıova Belediyesi, Kiğı Belediyesine iş makinesi hibe etti.

Bingöl'ün Karlıova Belediyesi, Kiğı Belediyesine iş makinesi hibe etti.



Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaptığı açıklamada, araç yetersizliğin ne olduğunu çok iyi bilen bir belediye olduklarını, yaptıkları çalışmalar sonucunda araç filosunu tamamladıklarını söyledi.



İmkanlar dahilinde ihtiyacı olan belediyelere de yardım etmek istediklerini ifade eden Bingöl, "Daha önce de bazı belediyelere araç hibe etmiştik. Elimizde bulunan bir adet kazıcı yükleyici iş makinesini de Kiğı Belediyesine hibe ettik. Kiğı Belediyesine seçilen yeni belediye Başkanımızı Hikmet Özüağ beyi de tebrik eder, başarılar dilerim." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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