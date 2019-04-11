Karlıova Belediyesinden, Kiğı Belediyesine Araç Desteği
23 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova Belediyesi, Kiğı Belediyesine iş makinesi hibe etti.
Bingöl'ün Karlıova Belediyesi, Kiğı Belediyesine iş makinesi hibe etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaptığı açıklamada, araç yetersizliğin ne olduğunu çok iyi bilen bir belediye olduklarını, yaptıkları çalışmalar sonucunda araç filosunu tamamladıklarını söyledi.
İmkanlar dahilinde ihtiyacı olan belediyelere de yardım etmek istediklerini ifade eden Bingöl, "Daha önce de bazı belediyelere araç hibe etmiştik. Elimizde bulunan bir adet kazıcı yükleyici iş makinesini de Kiğı Belediyesine hibe ettik. Kiğı Belediyesine seçilen yeni belediye Başkanımızı Hikmet Özüağ beyi de tebrik eder, başarılar dilerim." dedi.
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek
Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı