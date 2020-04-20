Karlıova Belediyesinden maske dağıtımı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıtıyor.

Zabıta ekipleri ilçedeki vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımını sürdürüyor.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun çalışmalarını sürdüren Karlıova Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları yıkıyor, iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Maske dağıtan ekipler insanların duyarlı olmaları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların her çağrısına kulak vermeye çalışıldığı bildirildi.

Vatandaşlar için belediyenin adeta seferber olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımıza tek bir çağrımız var, o da mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları. Alınan tedbirler kapsamında şimdiye kadar ilçemizde hiçbir vaka görülmedi. Bu tedbirlerin bu şekilde devam etmesi için duyarlılığımıza devam edelim. Belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları ile maske dağıtımı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bizleri bekleyen güzel günleri yaşamak için lütfen şimdilik evde kalalım."