Son Dakika Haberleri: Karlıova 'Buz' Tuttu

Karlıova 'Buz' Tuttu

36 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 metreyi aşan kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, araçlar da çalışmaz hale geldi.

Karlıova 'Buz' Tuttu, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 metreyi aşan kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, araçlar da çalışmaz hale geldi.

Meteorolojinin uyardığı soğuk hava dalgası birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu Karlıova ilçesinde, kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası belediye ekipleri ilçede gece gündüz çalışarak ana yolları açtı. Kar ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin 12 gün tatil yaptığı ilçede soğuk hava nedeniyle birçok araç çalışmaz hale geldi. Çalışmayan araçlar akü takviyesiyle çalıştırılmaya çalışıldı.

Bu sarkıtları oluştu

Soğuk hava sonrası ilçede hemen hemen her binanın çatısında buz sarkıtları oluştu. Zaman zaman itfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırdığı ilçede, esnaflarda iş yerlerinde küreklerle tehlike oluşturulan buzları kırdı.

Buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, onları kırarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldıklarını söyledi. Araçlarını çalıştırmaya çalışan vatandaşlar ise kar ve soğuk havanın etkili olduğunu kaydetti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
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