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KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

10.02.2022 10:21

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Karlıova Devlet Hastanesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan 63 ACB 231 plakalı otomobil, yol kenarındaki kar kütlesini aşarak, yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Karlıova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLIOVA'DA 10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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