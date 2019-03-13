Son Dakika Haberleri: Karlıova'da 100 Kişiye İş İmkanı

Karlıova'da 100 Kişiye İş İmkanı

1 saat önce

Karlıova ilçesinde İŞ-KUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 100 geçici işçi alımı için kura çekimi yapıldı.

Karlıova'da 100 Kişiye İş İmkanı, System.String[]
Karlıova ilçesinde İŞ-KUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 100 geçici işçi alımı için kura çekimi yapıldı.

Karlıova Belediye konferans salonunda yapılan kurada, belirlenen 100 kişi belediye bünyesinde çalışacak.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede istihdamın sağlanması adına yapılan çalışma ile 100 kişiyi daha geçici işe almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bingöl, "Hizmet için geldiğimiz bu noktada, halkımızın sorun ve taleplerine koşmaya gayret ediyoruz. İlçemizde devletin verdiği destekle kimsenin işsiz kalmaması için çalışmalarımız devam edecektir. İşe başlayan 100 kişiye kolaylıklar ve hayırlı olmasını dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:11 Kaynak: AA

İşçi, Karlıova, Güncel
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