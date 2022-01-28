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Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı - Son Dakika

Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı

28.01.2022 21:15

Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekiplerince 2 ayda 6 bin kamyon kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekiplerince 2 ayda 6 bin kamyon kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Bingöl genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karlıova ilçesinde yaklaşık 2 aydır devam eden karla mücadele çalışmalarında belediye ekipleri, gece gündüz demeden ilçe merkezi dışına kamyonlarla kar taşıması yapıyor. Özellikle ana caddelerde çalışmasını sürdüren ekipler, 2 ay içinde 6 bin kamyon karı ilçe merkezi dışına taşıdı. Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Önder Bingöl, "Biz Karlıova belediyesi olarak günde 100 kamyon, 2 ayda toplam 6 bin kamyon karı ilçe merkezi dışına taşıdık. Esnaf ve vatandaşlarımızın daha rahat edebilmesi için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı
Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı
Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlıova'da 2 ayda 6 bin kamyon kar ilçe dışında taşındı - Son Dakika
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