KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

09.03.2022 10:27

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe esnafı, iş yerlerinin önünde biriken karları kürekle atarken, sokak hayvanları için de belli bölgelere yiyecek bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 20 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolların yeniden açılması için başlattığı çalışma sürüyor.

KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

YORUMLAR
500
Karlıoava'da kar yağışı etkili oldu Karlıoava'da kar yağışı etkili oldu Son dakika... Karlıova'da sınıf öğretmeni Emine Erdoğan beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti Son dakika... Karlıova'da sınıf öğretmeni Emine Erdoğan beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Karlıova, Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:50:30. #1.12#
SON DAKİKA: KARLIOVA'DA 20 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement